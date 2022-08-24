خفض حاد لتوقعات النمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام

المصدر: رويترز

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خفض البيت الأبيض أمس الثلاثاء بشكل حاد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة للعام 2022 إلى 1.4 بالمئة، من 3.8 بالمئة في تقديراته السابقة في مارس.

وأشار إلى عودة ظهور متحور أوميكرون لكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا واستمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة كأسباب للتباطؤ.

وخفض البيت الأبيض أيضا توقعاته للتضخم للعام الحالي إلى 6.6 بالمئة، من 2.9 بالمئة في تقديرات مارس.

وعدّل متوسط معدل البطالة للعام 2022 بخفض طفيف إلى 3.7 بالمئة، من 3.9 بالمئة في تقديرات مارس.

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