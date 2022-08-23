لماذا استدعى ماسك الرئيس التنفيذي السابق لـ «تويتر»؟

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

استدعى مالك شركة تسلا الامريكية، الملياردير إيلون ماسك، الذي يخوض معركة قضائية تتعلق بالجهود التي يبذلها من أجل شراء شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، المؤسس المشارك لموقع تويتر ورئيس الشركة السابق، جاك دورسي.

وكان دورسي، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة في العام الماضي، وترك مجلس إدارتها في مايو من العام الجاري، أعلن عن دعمه لاستحواذ ماسك على "تويتر" بمبلغ 44 مليار دولار في أبريل.

وأفادت تقارير بأنه وفقا لملف تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن الغرض من طلب الاستدعاء هو الحصول على مستندات ومراسلات من دورسي بشأن الاتفاقية الخاصة بشراء تويتر.

كما تم سؤال دورسي بشأن رسائل البريد الإلكتروني العشوائية والحسابات الزائفة وتأثيرها على المنصة، بالإضافة إلى لجوء تويتر لـ "الاستخدام اليومي النشط القابل لتحقيق الدخل" كمقياس رئيسي.

وقد تم تقديم مذكرة الاستدعاء بينما يستعد ماسك لمواجهة محاكمة مدتها خمسة أيام، في دعوى قضائية من "تويتر" في 17 من أكتوبر المقبل بشأن الإنهاء المزمع للاستحواذ المخطط على تويتر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز