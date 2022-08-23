النفط يرتفع وسط حديث عن خفض الإنتاج

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط تجدد الحديث عن خفض الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بـ 5ر1% إلى 91ر97 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 8ر1% إلى 92 دولارا للبرميل.

وعادت المخاوف بشأن المعروض بعدما حذرت المملكة العربية السعودية من أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قد تخفض الإنتاج لتصويب التراجع الأخير في أسعار النفط.

وصرح وزير النفط السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الليلة الماضية بأن أوبك على استعداد لخفض الإنتاج لأن الأسعار الآجلة لا تعكس الأُسس الفعلية للعرض والطلب.

وقال الوزير في رد على أسئلة مكتوبة من وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن الأسواق الآجلة والفورية أصبحت أكثر انفصالا بشكل متزايد.

وأضاف أن "رؤية هذا التقلب الأخير وهو يقوض استقرار أسواق النفط لن يؤدي إلا إلى تقوية عزيمتنا".

في غضون ذلك، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، إن الرد الإيراني على أحدث مقترح لإعادة إحياء الاتفاق النووي يحظى بدعم معظم الدول المعنية، إلا أن الأمريكيين لم يقدموا بعد ردهم عليه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز