نزيف الأسهم الأوروبية يستمر مع ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف الركود

المصدر: رويترز

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استمرت خسائر الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لمجموعة مهمة من البيانات الاقتصادية لقياس قوة الشركات في بيئة تضخم مفرط، في حين يسود القلق بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وضعف التوقعات الاقتصادية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لثالث جلسة على التوالي ونزل 0.2 بالمئة ليحوم قرب أدنى مستوى في شهر. وكان قطاع الطاقة ضمن بضعة قطاعات صاعدة إذ ارتفع واحدا بالمئة مع زيادة أسعار النفط بدعم من مخاوف مرتبطة بقلة الإمدادات.

وزادت أسعار الغاز القياسية في الاتحاد الأوروبي 13 بالمئة مساء لتسجل ذروة قياسية جديدة بعد ارتفاعها إلى مثليها في غضون شهر واحد فحسب لتصبح أعلى 14 مرة عن متوسط الأسعار في العقد الماضي.

وستعلق روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لثلاثة أيام في نهاية الشهر.

ومن المتوقع أن تلقي بيانات مؤشر مديري المشتريات في أوروبا الضوء في وقت لاحق اليوم على الضرر الذي لحق بالنشاط الاقتصادي، إذ من المتوقع أن يزيد الانكماش في ألمانيا.

وارتفع سهم شركة أونيبر الألمانية للطاقة 3.2 بالمئة بعدما قالت إنها ستبدأ إنتاج الكهرباء للسوق في محطة هايدن 4 التي تعمل بالفحم خشية اضطراب إمدادات الكهرباء بسبب وقف روسيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا لمدة ثلاثة أيام.

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