الذهب يلامس أدنى مستوى في شهر

المصدر: رويترز

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هبطت أسعار الذهب لتقترب من أدنى مستوى لها في شهر اليوم الثلاثاء مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر أمام ارتفاع الدولار واستمرار ترقب المستثمرين لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بشكل حاد.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1736.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 يوليو تموز عند 1727.01 أمس الاثنين.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1749.10 دولار.

وقال مات سيمبسون، المحلل البارز للسوق في سيتي إندكس "المخاوف من أن يبعث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي برسالة متشددة في الندوة بجاكسون هول إلى جانب التحذير من حدوث ركود تسببا في ارتفاع الدولار والتأثير على المعدن الأصفر".

وعوض الدولار خسائره في وقت سابق وربح 0.2 بالمئة محاولا تجاوز أعلى مستوى له في عقدين في يوليو تموز. وارتفاع الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة على المشترين من حاملي العملات الأخرى.

وتسبب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة بشكل سريع منذ مارس آذار والتعليقات بشأن المزيد من التشديد في تقليل جاذبية الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم. وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 300 دولار منذ أن تجاوزت مستوى ألفي دولار للأوقية في أوائل مارس آذار.

وسيُلقي باول كلمة أمام المؤتمر السنوي للبنوك المركزية العالمية في جاكسون هول في وايومنج يوم الجمعة، وهو خطاب من المتوقع أن يشير إلى مدى رفع تكاليف الاقتراض الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 18.88 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.8 في المئة إلى 868.50 دولار وتراجع البلاديوم 0.8 في المئة إلى 2012.36 دولار.



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