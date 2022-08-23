ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين بأكثر من 160 مرة في 30 عاماً

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين زادت بأكثر من 160 مرة منذ إقامة علاقات دبلوماسية بينهما قبل 30 عاما، وهو أعلى بكثير من معدل نمو إجمالي شحنات سيئول إلى الخارج.

وبلغت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين 9ر162 مليار دولار العام الماضي، أي 4ر162 ضعف قيمة ما يزيد قليلا على مليار دولار في العام 1991، قبل عام واحد من إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفقا للبيانات الصادرة عن رابطة التجارة الدولية الكورية ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع إجمالي صادرات سيئول تسعة أضعاف إلى 4ر644 مليار دولار من 9ر71 مليار دولار.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة 2ر5 مرة إلى 9ر95 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مع توسع الشحنات إلى اليابان 4ر2 مرة إلى 1ر30 مليار دولار.

وكانت الصين في المرتبة 15 كأكبر وجهة تصدير لكوريا الجنوبية في العام 1991، حيث احتلت واشنطن المرتبة الأولى، تليها اليابان وهونج كونج وألمانيا وسنغافورة.

وفي العام الماضي، كانت الصين أكبر وجهة لتصدير كوريا الجنوبية، بينما كانت كوريا الجنوبية رابع أكبر وجهة لتصدير الصين.

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