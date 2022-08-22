توقعات بتراجع اليورو إلى 0.97 دولار خلال الربع الحالي

المصدر: د ب أ

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للمرة الثانية خلال نحو شهر تراجع سعر اليورو إلى أقل من دولار، مع استمرار صعود العملة الأمريكية، والتوقعات بمواجهة منطقة العملة الأوروبية الموحدة لأوضاع اقتصادية صعبة خلال الشتاء المقبل.

ويتوقع المحللون استمرار تراجع العملة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن محللي بنك الاستثمار الأمريكي يتوقعون تراجع اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 97ر0 دولار، وهو أقل مستوى له منذ أوائل القرن الحالي في بدايات العملة الأوروبية الموحدة.

كما يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي نومورا إنترناشونال تراجع اليورو إلى 75ر97 دولار بنهاية سبتمبر المقبل، وبعد ذلك يمكن للسوق توقع استمرار التراجع إلى 95ر0 دولار أو أقل، في ظل استمرار تزايد حدة أزمة إمدادات الطاقة في أوروبا، والتي قد تؤدي إلى احتمالات حدوث انقطاعات في الكهرباء مع زيادة الواردات الأوروبية.

وتراجع سعر اليورو إلى نحو 9990ر0 دولار اليوم الاثنين قبل أن يستعيد جزءا من خسائره، في ظل صعود الدولار أمام العملات الرئيسية بشكل عام.

في الوقت نفسه، فإن هذا السعر هو الأقل للعملة الأوروبية منذ عقدين، ويعتبر تحولا عن فترة هدوء استقرت فيه العملة في حدود 03ر1 دولار خلال الشهر الحالي.

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