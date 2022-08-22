استقرار النفط في ظل شح المعروض ومخاوف الركود

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم الاثنين في ظل تجاذب بين شح المعروض العالمي والمخاوف من الركود وارتفاع الدولار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في أكتوبر 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 96.87 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1105 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في سبتمبر ، والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين، 45 سنتا أو 0.5 بالمئة، عند 91.22 دولارا للبرميل.

وقال أولي هانسن رئيس قسم السلع الأولية في ساكسو بنك إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي التي تفاقمت بسبب انخفاض المعروض من روسيا يعزز الطلب على النفط.

وبلغ خام برنت نحو 140 دولارا للبرميل في أوائل مارس لكنه تراجع منذ ذلك الحين مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة عقود.

وأضاف هانسن "بينما استمرت المؤسسات في بيع النفط الخام تحسبا لحدوث تباطؤ اقتصادي، كانت سوق المنتجات المكررة ترسل إشارة أخرى مع ارتفاع هوامش المصافي مرة أخرى، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار الغاز مما يجعل البدائل المكررة، مثل الديزل، تبدو رخيصة".

ولا تزال الإمدادات في جميع أنحاء العالم محدودة نسبيا، وقال مشغل خط أنابيب يضخ نحو واحد بالمئة من النفط العالمي عبر روسيا إنه سيخفض الإنتاج مرة أخرى بسبب المعدات التالفة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع اليوم الاثنين. ويؤثر صعود العملة الأمريكية عكسيا بشكل عام على السوق لأن معظم تجارة النفط العالمية تتم بالدولار.

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