الدولار يقفز لأعلى مستوى منذ 5 أسابيع

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفز مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع اليوم الاثنين بعد أن أشار مسؤول آخر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال استمرار التشديد النقدي بشكل قوي قبل ندوة جاكسون هول الرئيسية للبنك المركزي هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع بعد أن أعلنت روسيا عن توقف لمدة ثلاثة أيام لإمدادات الغاز الأوروبية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في نهاية هذا الشهر مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.

وتراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من عامين بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الإقراض الرئيسية مما أضاف إلى سلسلة من إجراءات التيسير النقدي التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يعاني من قيود كوفيد-19 وأزمة العقارات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة عملات رئيسية بما في ذلك اليورو، إلى 108.26 لأول مرة منذ 15 يوليو تموز وارتفع آخر مرة 0.074 في المئة إلى 108.23.

وصعد الدولار مقابل الين، والذي يعتبر شديد الحساسية للعائدات الأمريكية إلى 137.40 ينً يابانيً في أعلى مستوى له منذ 27 يوليو تموز.

وارتفع الدولار إلى 6.8308 يوان في التداول الداخلي لأول مرة منذ سبتمبر أيلول 2020 بعد أن خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات كما كان متوقعا على نطاق واسع.

جاء ذلك بعد أن خفف البنك تكاليف الاقتراض في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي.

ووصل الدولار إلى 6.8520 مقابل اليوان في الخارج، وهو أيضا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020.

وفي غضون ذلك انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له إلى 1.0026 دولار لأول مرة منذ 15 يوليو تموز قبل أن يتم تداوله منخفضا 0.13 في المئة عند 1.0027 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.23 في المئة إلى 1.1805 دولار ليقترب من أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع يوم الجمعة عند 1.17925 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز