أسعار النفط تهبط وتنهي 3 أيام من المكاسب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين منهية ثلاثة أيام من المكاسب وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتقويض الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في أكتوبر 1.17 دولار أو 1.2 في المئة إلى 95.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش مع مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين بسبب أزمة الطاقة في بعض المناطق التي أثرت أيضا على الأسعار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في سبتمبر، والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين، 1.12 دولار أو 1.2 في المئة إلى 89.65 دولار للبرميل. وسجلت تعاقدات أكتوبر 89.29 دولار بانخفاض 1.15 دولار أو 1.3 في المئة.

وارتفع سعر كل من برنت وغرب تكساس الوسيط لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة ولكنهما انخفضا بنحو 1.5 في المئة خلال الأسبوع بسبب ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن الطلب.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية إن "المستثمرين يشعرون بقلق من أن احتمال رفع بنك الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بشكل كبير قد يتسبب في تباطؤ اقتصادي واستنزاف الطلب على الوقود.

وأضاف، "فرض قيود على استخدام الكهرباء في بعض المناطق بالصين يمثل أيضا مصدر قلق لأنه قد يؤثر على النشاط الاقتصادي".

وذكرت وسائل إعلام حكومية وإحدى شركات الكهرباء أن إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين بدأ في الحد من إمداد المنازل والمكاتب ومراكز التسوق بالكهرباء الأسبوع الماضي بسبب أزمة الطاقة الشديدة التي سببتها موجات الحرارة الشديدة والجفاف.

وأثر أيضا ارتفاع الدولار، الذي يحوم حول أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع، على أسعار النفط الخام لأنه يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز