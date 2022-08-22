"كانتاس" الأسترالية تعتذر لعملائها بشأن مشكلات في التشغيل

المصدر: رويترز

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قالت شركة طيران كانتاس الأسترالية إنها ستقدم خصومات بقيمة 50 دولاراً أسترالياً (34 دولاراً أمريكياً) ومزايا أخرى للمسافرين الدائمين للاعتذار عن زيادة في حالات التأخير والإلغاء وفقد الأمتعة منذ تعافي الطلب على السفر.

وتواجه شركات الطيران في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركة طيران فيرجن أستراليا المنافسة لكانتاس، مشاكل مماثلة ولكن كانتاس واجهت تغطية إعلامية محلية سلبية بشكل كبير بسبب وضعها كشركة الطيران المهيمنة في أستراليا.

وقال الرئيس التنفيذي لكانتاس آلان جويس، في رسالة مصورة بُثت على موقع يوتيوب: "باسم شركة الطيران الوطنية أود أن أعتذر وأؤكد لكم أننا نعمل بجد للعودة إلى أفضل ما لدينا".

وكان منزل جويس قد تعرض للرشق بالبيض الشهر الماضي، وسط انتقادات شديدة من العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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