مستشار ألمانيا: تذكرة النقل فئة 9 يوروهات أفضل أفكارنا

المصدر: د ب أ

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أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس إعجابه بتذكرة النقل المخفضة فئة التسعة يوروهات.

وبمناسبة فعاليات يوم الباب المفتوح للحكومة الألمانية، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد إن هذه التذكرة "واحدة من أفضل الأفكار التي خطرت لنا".

وأضاف شولتس أن هذه التذكرة الرخيصة للنقل المحلي في كل أنحاء البلاد أظهرت ما هو ممكن وكشفت عن مواضع الصعوبات الموجودة حتى الآن في السفر بالقطار.

وقال شولتس إن عمليات شراء التذاكر كانت معقدة بالنسبة للكثير من المواطنين بسبب اختلاف هياكل التعريفات مشيرا إلى أن المنطق يدعو إلى تبسيط هذه الهياكل وزيادة روابط المواصلات العامة.

وتابع شولتس أن وزير النقل فولكر فيسينج يجري مشاورات مع الولايات حول الدروس التي يتعين استخلاصها من هذه التجارب. غير أن المستشار الألماني لم يرد على سؤال من مواطنين حول ما إذا كانت الحكومة ستقدم عرضا يخلف عرض تذكرة التسعة يوروهات التي سينتهي العمل بها مع حلول نهاية أغسطس الجاري.

وكانت الحكومة الألمانية أطلقت اعتبارا من يونيو الماضي تذاكر شهرية مخفضة لوسائل النقل العام تبلغ قيمتها 9 يورو بغرض تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الوقود. ويمكن لحاملي هذا التذاكر التنقل بها عبر الحافلات والقطارات المحلية في جميع أنحاء ألمانيا، ويمتد هذا العرض لمدة ثلاثة شهور فقط.

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