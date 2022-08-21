التضخم يستنزف جيوب الألمان

المصدر: د ب أ

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بدأ التضخم في استزاف جيوب الألمان، حيث كشف اتحاد صناديق التوفير بألمانيا أن أغلب المواطنين بألمانيا يصلون إلى حدود قدرتهم المالية بصورة متزايدة حاليا بسبب ارتفاع التضخم.

وقال رئيس الاتحاد هلموت شلفايس لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إننا نتوقع أنه بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار سيتعين على ما يصل إلى 60% من الأسر الألمانية استخدام دخلها المتاح بالكامل - أو أكثر - شهريًا لتغطية نفقات المعيشة الأساسية ".

وبحسب مؤشر الثروة الخاص بصناديق التوفير، كان 16% فقط من الألمان غير قادرين على ادخار أموال قبل عام.

كما رصدت مجموعة بنوك "فولكس بنك" بألمانيا محدودية المتنفس المالي لدى العملاء، وقال أندرياس مارتن، رئيس مجلس إدارة رابطة مجموعة بنوك "فولكس بنك: "ارتفاع التضخم ينزع من المستهلكين القدرة على الشراء، من ثم تقل القدرة على الادخار"

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