القطن ضحية جديدة للتغير المناخي.. والأسعار إلى ارتفاع

المصدر: د ب أ

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تسببت موجة التغير المناخي التي تضرب نعظم مناطق العالم في حدوث ضرر جسيم لموردي القطن، فقد تسببت.

ففي الهندأكبر الدول المنتجة للقطن في العالم، تتسبب الأمطار الغزيرة والآفات بتقليص محاصيل القطن، لدرجة أن البلاد تستورده من الخارج، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.



وتثير موجة الحر في الصين مخاوف بشأن الحصاد القادم هناك. وفي الولايات المتحدة، أكبر مصدر لتلك السلعة، يدمر الجفاف المتفاقم المزارع ومن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى خفض الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ أكثر عقد من الزمن.

وتكافح البرازيل ، وهي الآن ثاني أكبر مصدر للقطن، موجة حر وجفاف، قلصت بالفعل المحاصيل بواقع حوالي 30%.

وتلك الظواهر الجوية السيئة المجتمعة، الناجمة عن تغير المناخ، أدت إلى ارتفاع أسعار القطن بواقع 30%.





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