الصين تزيد مشتريات الطاقة من روسيا

المصدر: د ب أ

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زادت الصين، مشترياتها من الفحم والنفط من روسيا، حيث أظهرت بيانات من مكتب الجمارك في بكين اليوم السبت أن روسيا كانت أكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث على التوالي.

وبلغت واردات النفط الروسية للصين في يوليو الماضي حوالي 15ر7 مليون طن، بزيادة قدرها 6ر7% على أساس سنوي.

وارتفعت واردات الصين من الفحم الروسي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات، حيث استوردت بكين 42ر7 مليون طن من الفحم من روسيا في يوليو الماضي ، بزيادة قدرها حوالي 14% على أساس سنوي.

وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده في مجال الطاقة على موسكو بشكل كبير منذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تستغل الصين أسعار المواد الخام الأرخص من روسيا لزيادة الواردات. ولا تدين القيادة في بكين الحرب في أوكرانيا، بل أكدت ولاءها لموسكو.

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