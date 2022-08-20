المصدر: رويترز

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حكمت محكمة في شنغهاي يوم الجمعة على الملياردير الصيني الكندي شياو جيان هوا، الذي لم يظهر علنا منذ عام 2017، بالسجن 13 عاما وتغريم شركته تومورو 55.03 مليار يوان (8.1 مليار دولار)، وهو رقم قياسي في الصين.

وقالت محكمة شنغهاي الابتدائية المتوسطة إنه تم اتهام شياو وتومورو هولدنجز بسرقة ودائع عامة والاستخدام غير القانوني لأموال والرشوة.

وأضافت أنه تم تخفيف العقوبة لأن كلا من شياو المولود في الصين وشركته اعترف بجرائمه وتعاون في إعادة المكاسب غير القانونية وإعادة الخسائر.

وقالت المحكمة إن شياو وشركته "انتهكا بشكل خطير نظام الإدارة المالية" و"أضرا بالأمن المالي للدولة"، مع تغريم قطب الأعمال 6.5 مليون يوان إضافي على هذه الجرائم.

وقالت وزارة الخارجية الكندية إنها على علم بتقارير إعلامية عن الحكم وإن مسؤوليها سيراقبون القضية والضغط من أجل منح شياو زيارة قنصلية.

وأضافت في بيان أن "الافتقار إلى الشفافية في الإجراءات القانونية للسيد شياو مثير للقلق للغاية، وكذلك الافتقار المستمر إلى الزيارات القنصلية، مما يمنعنا من أن نكون قادرين على تقييم سلامته".

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