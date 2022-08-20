رئيس البنك المركزي الأوروبي يقرّ بوجوب مواصلة رفع أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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قال رئيس البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناغل لصحيفة ألمانية إنه يجب على البنك المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان من المرجح بشكل متزايد حدوث ركود في ألمانيا، في الوقت الذي سيظل فيه لتضخم مرتفعا بشكل غير مريح طوال العام 2023.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس كبيرة بشكل غير متوقع إلى صفر في المئة الشهر الماضي، ووعد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قائلا إن المخاوف من التضخم المفرط تتفوق الآن على مخاوف النمو.

ولكن صحيفة "راينيشين بوست" نقلت عن ناجل قوله اليوم السبت إن توقعات التضخم قد تدهورت أكثر وإن زيادة الأسعار في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تتجاوز عشرة في المئة في الأشهر المقبلة.

وقال ناجل إن "الاحتمال يتزايد بأن يكون التضخم أعلى مما سبق توقعه وأن يبلغ في المتوسط ست نقاط العام المقبل"، مشيرا إلى وجود احتمال كبير بأن يزيد عن توقعات البنك المركزي الألماني السابقة البالغة 4.5 في المئة للعام 2023.

واعترف ناجل أيضا بأنه من المرجح أن يشهد الاقتصاد الألماني، وهو من بين أكثر الاقتصادات تأثرا بالاضطرابات في إمدادات الغاز الروسي، ركودا خلال فصل الشتاء إذا استمر تفاقم أزمة الطاقة.

ومع ذلك، قال ناجل إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يتردد في رفع أسعار الفائدة، مضيفا أنه يؤيد بالكامل خطوة يوليو.

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