وقف تشغيل مصانع تويوتا للسيارات وكاتل لبطاريات السيارات الكهربائية في الصين

المصدر: د ب أ

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اضطرت شركتا صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب و كونتمبراري أمبريكس تكنولوجي (كاتل) أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم إلى وقف تشغيل مصانعهما في إقليم سيتشوان الصيني بسبب نقص إمدادات الكهرباء بالإقليم على خلفية موجة الجفاف الشديد التي تضربه.

وقال متحدث باسم تويوتا إن الشركة قررت وقف تشغيل مصنعها في مدينة شينجدو عاصمة الإقليم حتى 20 آب/أغسطس الحالي، في حين أوقفت كونتمبراري أمبريكس الإنتاج في مصنعها للبطاريات في مدينة ييبين في نفس الموعد ، بحسب ما ذكرته صحيفة محلية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إقليم سيتشوان من أكبر أقاليم الصين من حيث عدد السكان ويعتمد بدرجة كبيرة على محطات الكهرباء المائية، وهو ما يجعله عرضة لتأثيرات موجات الحرارة العالية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء وتقليل مناسيب المياه خلف سدود توليد الكهرباء.

ويعتبر إقليم سيشوان الكائن في جنوب الصين مركزا رئيسيا لشركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية التي تستهدف الاعتماد على محطات الكهرباء المائية لتقليل الانبعاثات الغازية الناجمة عن أنشطتها الإنتاجية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة كاتل حوالي 100 جيجاوات، وتعتزم إقامة خطوط إنتاج جديدة في الإقليم.

كانت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن قد أعلنت يوم الاثنين الماضي تضرر مصنعها في مدينة شينجدو من أزمة الكهرباء لكنها قالت إن الأمر لن يزيد عن تأخير بسيط في تسليم السيارات إلى العملاء.



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