ألمانيا تتوقع حدوث نقص في الغاز محليا الشتاء القادم

المصدر: د ب أ

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أعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات بألمانيا بأنه من الممكن أن يكون هناك نقص في الغاز بألمانيا على المستوى المحلي خلال الشتاء القادم.

وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر للبوابة الإخبارية الألمانية "تي-أونلاين" في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "من المحتمل أن يكون هناك بعض التقييدات في البداية لفترة مؤقتة، ويمكن أن تنتهي أو تحدث أكثر من مرة"، مؤكدا أنه يجب العمل في هذه الحال على أن يتم نقل الغاز عبر البلاد بشكل جيد.

وأكد مولر أن سيناريو مواجهة نقص محلي في الغاز يعد محتملا، واستدرك قائلا: "ولكن من المحتمل أن تسير الأمور على نحو أفضل".

وشدد على ضرورة ضمان أن يكون هناك واردات غاز أكبر في العام القادم، على سبيل المثال لأن ألمانيا ستحصل على غاز إضافي من فرنسا، وقال: "حينئذ يمكننا توقع أنه يمكننا ملء خزاناتنا بشكل أسرع مجددا الصيف القادم".



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