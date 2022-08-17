انخفاض العقود الأمريكية للغاز الطبيعي 1% من أعلى مستوى في 14 عاماً

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي واحد بالمئة اليوم الأربعاء من أعلى مستوى في 14 عاما، الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل توقعات بانخفاض في الطلب على مدار الأسبوعين القادمين.

وجاء هذا الانخفاض الصغير في الأسعار على الرغم من هبوط في الإنتاج وطقس أكثر حرارة من المعتاد على الساحل الغربي وفي تكساس وأسعار عالمية قرب مستويات قياسية.

وأنهت عقود الغاز تسليم سبتمبر جلسة التداول في بورصة نايمكس منخفضة 8.5 سنت، أو 0.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 9.244 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وكان العقد أغلق أمس الثلاثاء عند أعلى مستوى منذ أغسطس 2008.

وفي السوق الفورية، قفزت أسعار الكهرباء اليوم في جنوب كاليفورنيا وفي ولاية واشنطن إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021 بينما تزيد المنازل وقطاع الأعمال استخدام أجهزة تبريد الهواء للفرار من موجة حارة.

والعقود الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 145 بالمئة حتى الآن هذا العام، إذ إن أسعارا أعلى بكثير في أوروبا وآسيا تبقي الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية، خصوصا منذ انخفاض حجم الغاز المتدفق من روسيا إلى أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

ويجري تداول الغاز حول 69 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و57 دولارا في آسيا.

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