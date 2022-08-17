تراجع أسعار الذهب لليوم الثالث توالياً

المصدر: د ب أ

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واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعها لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء على خلفية ارتفاع سعر الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية قبل نشر محضر اجتماع الشهر الماضي لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وفقد الذهب الكثير من أرضه خلال الأيام الماضية بسبب توقعات زيادة أسعار الفائدة في العديد من دول العالم بنسب كبيرة بسبب ارتفاع معدل التضخم.

وارتفع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم إلى 89ر106 نقطة، رغم تراجعه في وقت سابق إلى حوالي 50ر106 نقطة، ليرتفع إلى حوالي 80ر106 نقطة، قبل الختام بفترة.

وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 13 دولار؛ أي بنسبة 7ر0% إلى 70ر1776 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 354ر0 دولار إلى 731ر19 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0410ر0 دولار إلى 5835ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.

وتزايدت المخاوف من رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات التضخم في بريطانيا ارتفاعه خلال الشهر الماضي إلى 1ر10% وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 40 عاما.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر10% مقابل 4ر9% خلال يونيو الماضي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاعه بنسبة 8ر9%.

وفي الولايات المتحدة ومع مع تراجع مبيعات التجزئة للبنزين والسيارات، وتحسن المبيعات في مجالات أخرى، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء استقرار مبيعات التجزئة خلال يوليو الماضي عند نفس مستواها في الشهر السابق.

وذكرت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة استقرت تقريبا خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0% خلال يونيو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 1ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 1% خلال يونيو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وأظهر التقرير تراجع مبيعات السيارات وقطع غيارها خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر1% بعد ارتفاعها بنسبة 5ر0% خلال الشهر السابق.

وزادت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي مع استبعاد السيارات وقطع غيارها بنسبة 4ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 9ر0% خلال يونيو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

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