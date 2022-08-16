صندوق الاستثمارات العامة السعودي يشتري حصصا بـ7 مليارات دولار في شركات أمريكية

المصدر: د ب أ

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استثمر "صندوق الاستثمارات العامة"، وهو صندوق الثروة السيادية في السعودية، أكثر من سبعة مليارات دولار لبناء مراكز جديدة في شركات أمريكية من بينها أمازون وألفابيت وجي بي مورجان تشيس، وذلك في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات من جراء المخاوف من حدوث ركود.

وأظهر إيداع تنظيمي أن الصندوق، الذي تقدر قيمته بـ 620 مليار دولار، أضاف أيضا في الربع الثاني إلى المراكز التي يمتلكها في شركات من بينها فيسبوك، وميتا بلاتفورمز (المالكة لفيسبوك)، وغيرهما.

وعلقت وكالة "بلومبرج" للأنباء بالقول إن عمليات الاستحواذ تظهر أن الصندوق يضاعف رهانه على الاستثمار في شركات التكنولوجيا، رغم تراجع قيمها.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى زيادة أصوله بأكثر من الضعف بحلول عام 2025.

ويأتي شراء الصندوق المزيد من الأسهم في وقت تضاعفت فيه عائدات المملكة من النفط تقريبا في الربع الثاني.

ووفق وكالة "بلومبرج، فإن قيمة المحفظة المعلنة للصندوق في الولايات المتحدة تراجعت بنحو ثلاثة مليارات دولار في الربع الثاني لنحو 40 مليار دولار.

ويعد السبب الأبرز لتراجع قيمة المحفظة هو انخفاض قدره 3ر8 مليار دولار في قيمة حصة الصندوق في شركة "لوسيد موتورز" لتصنيع السيارات الكهربائية، والتي تراجعت بعد أن خفضت مستهدفات الإنتاج.

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