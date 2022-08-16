مسؤول: أوبك ألزمت العراق برفع سقف الصادرات النفطية

المصدر: د ب أ

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كشف المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية، علاء الياسري، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ألزمت العراق مؤخرا برفع سقف صادراته النفطية إلى 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا.

وقال الياسري لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الثلاثاء إن هذه الزيادة لايمكن أن تؤثر في المخزون الاستراتيجي للنفط الخام.

وأضاف أن "العراق ملتزم بمقررات منظمة (أوبك) وحلفائها بشأن زيادة الإنتاج النفطي وأن معدل إنتاج العراق من النفط الخام لشهر سبتمبر المقبل حدد بمستوى 4 ملايين و663 الف برميل يوميا ".

وذكر أن زيادة صادرات العراق النفطية تتناسب طرديا مع إرتفاع مستويات الإنتاج المخطط لها ضمن إتفاق "أوبك" وحلفائها.

وأوضح الياسري أن شركة تسويق النفط العراقية تتعامل مع الشركات المالكة للمصافي في العالم حصرا لتحقيق أقصى فائدة من مبيعات النفط الخام وفق عقود قياسية تنطبق على جميع الزبائن وفق معايير معتمدة ومعروفة في السوق العالمية بالكمية المتاحة للتصدير بصيغة سعرية رسمية معلنة وموحدة لجميع المشترين ضمن السوق الواحدة.

ويخطط العراق لرفع معدلات إنتاج النفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا نهاية العام 2027 بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في العراق.



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