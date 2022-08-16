النفط يواصل خسائره مع استمرار ضعف توقعات الطلب

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 94.37 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أي 0.5 في المئة، إلى 88.97 دولارا للبرميل.

وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو ثلاثة في المئة خلال الجلسة السابقة.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو تموز مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أمس الاثنين أن إجمالي الإنتاج في الأحواض الصخرية الرئيسية بالولايات المتحدة سيرتفع إلى 9.049 ملايين برميل يوميا في سبتمبر ، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس 2020.

وتنتظر السوق أيضا بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وأظهر استطلاع مبدئي أجرته رويترز أمس الاثنين أن مخزونات النفط والبنزين تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

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