"أبل" تحدّد 5 سبتمبر موعداً نهائياً للموظفين للعودة إلى المكاتب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت بلومبرغ نيوز أمس الاثنين أن شركة أبل حددت موعدا نهائيا لموظفيها للعودة إلى المكاتب في الخامس من سبتمبر لثلاثة أيام على الأقل أسبوعيا.

وقالت بلومبرغ إن أبل، التي أبلغت موظفيها بالخطة الجديدة أمس الاثنين، ستطلب من الموظفين العمل من المكاتب في يومي الثلاثاء والخميس، بينما يحدد كل فريق عمل اليوم الثالث.

ولم ترد الشركة المصنعة لهواتف أيفون حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

وتنضم أبل بذلك إلى العديد من شركات التكنولوجيا التي بدأت في إصدار أمر بالعودة إلى المكاتب مع تراجع حالات كوفيد.

وفي بداية يونيو، طلب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا من الموظفين العودة إلى المكاتب أو مغادرة الشركة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى الموظفين واطلعت عليها رويترز.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز