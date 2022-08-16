جالاكسي ديجيتال تلغي صفقة الاستحواذ على "بيت جو" مقابل 1.2 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة جالاكسي ديجيتال هولدنجز؛ المملوكة للمستثمر الأمريكي مايك نوفوجراتس، التخلي عن صفقة الاستحواذ على شركة الاستثمار في الأصول الرقمية بيت جو مقابل 2ر1 مليار دولار، بسبب فشل الأخيرة في تقديم بيانات المراجعة المالية لأعمالها خلال 2021 في الموعد المحدد، بحسب جالاكسي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جالاكسي قولها في بيان إن بيت جو الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لم تقدم البيانات المالية المطلوبة قبل 31 يوليو الماضي وهو الموعد المحدد وفق شروط الصفقة، مضيفة أنها لن تدفع أي رسوم لتراجعها عن الصفقة.

كانت جالاكسي قد أعلنت في يوليو الماضي اعتزامها شراء بيت جو في صفقة ستسدد قيمتها نقدا وفي صورة أسهم، لتوسيع نطاق عملها في قطاع الأصول الرقمية.

يأتي ذلك فيما سجلت جالاكسي المسجلة في تورنتو الكندية خسائر شاملة خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 7ر554 مليون دولار.

يأتي التراجع عن صفقة شراء بيت جو، في حين أعلنت شركة الاستثمار في الأصول الرقمية دراجون فلاي أمس الاثنين استحواذها على صندوق الاستثمار ميتا ستيبل كابيتال أحد أقدم صناديق الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة، واستكمال عملية إعادة تسمية الشركة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن حسيب قرشي الشريك الإداري في شركة دراجون فلاي، القول إن الصفقة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه صناعة الأصول الرقمية موجة اندماجات. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة. وذكرت دراجون فلاي أنها أسقطت كلمة كابيتال من اسمها في ظل الشعار الجديد.

وقال قرشي، الذي كان شريكا سابقا في ميتا ستيبل، في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تيليغرام إن تراجع سوق العملات المشفرة أدى إلى خروج الكثير من صناديق الاستثمار التقليدية والصناديق المختلطة من هذه السوق.

وأضاف "نحن نتحرك في الاتجاه المعاكس ونعزز وجودنا في هذه السوق ونتمسك بجذورنا كشركة عملات رقمية".

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