تراجع العائد على السندات العشرية الكندية إلى 0.69%

المصدر: د ب أ

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تراجع العائد على سندات الخزانة العشرية الكندية خلال تعاملات أمس الاثنين بمقدار 2ر3 نقطة أساس إلى 69ر0%، بحسب بيانات رصدتها وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكرت بلومبرغ أن العائد على السندات المرتبط بمعدل التضخم يتجه نحو التراجع لليوم الثاني على التوالي.

وارتفع سعر العائد الحقيقي على السندات الكندية منذ بداية العام الحالي بمقدار 116 نقطة أساس، في حين ارتفع منذ بداية الشهر الحالي بمقدار 17 نقطة أساس.

كان معدل التضخم في كندا قد سجل خلال يونيو الماضي 1ر8% سنويا، ليواصل ارتفاعه للشهر السابع على التوالي. ومن المقرر نشر بيانات التضخم الحديثة اليوم.

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