تراجع ثقة شركات بناء المساكن في أمريكا إلى أقل مستوياتها منذ 2007

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تراجع ثقة شركات بناء المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي للشهر الثامن على التوالي، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ انهيار سوق العقارات الأمريكية في 2007، مع ارتفاع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري وأسعار المساكن.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مؤشر الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارغو لقياس ثقة شركات البناء في أمريكا تراجع خلال الشهر الحالي بمقدار 6 نقاط عن الشهر الماضي إلى 49 نقطة.

وأضافت الوكالة أن هذه القراءة جاءت أقل من تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم، كما تراجعت إلى أقل من 50 نقطة لأول مرة منذ مايو 2020.

وتراجعت ثقة شركات بناء المساكن بسبب ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري مما أدى إلى تزايد المصاعب التي تواجه المشترين المحتملين للمساكن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات البناء والعمالة. وأدى تردد المشترين إلى زيادة المعروض من المساكن في السوق وتراجع نشاط التشييد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز