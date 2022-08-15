الذهب يهبط والدولار يمسح خسائره السابقة

المصدر: رويترز

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هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انتعاش الدولار، وسط توقعات لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة رفعا حادا مما زاد من الضغط على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1791.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1807.30 دولار.

وتمكن الدولار من مسح خسائره السابقة ليصعد 0.2 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من القرائن على رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يحد من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة "سجل الذهب مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، قد تكون هذه القضايا نفسها سلبية في نهاية المطاف".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 20.57 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة إلى 950.37 دولار في حين استقر البلاديوم عند 2222.23 دولار.



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