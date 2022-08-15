استقرار شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عند مستويات منخفضة

المصدر: د ب أ

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استقرت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم وأوكرانيا عند مستويات منخفضة اليوم الاثنين.

وانخفضت التدفقات من ألمانيا إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن سجلت زيادة الأسبوع الماضي، ووفق وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغت التدفقات عبر نورد ستريم إلى ألمانيا 5ر14جيجاوات في الساعة بحلول الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، دون تغير كبير عن اليوم السابق ، وفقا لبيانات من المشغلين.

وتشير الطلبات إلى أنه سوف يتم إرسال الغاز بمعدل 6ر14 جيجاوات في الساعة على مدار معظم اليوم.

وتبلغ السعة العادية نحو 73 جيجاوات في الساعة؛ وخفضت جازبروم الإمدادات إلى 40% من هذا المستوى في يونيو، مع زيادة الخفض إلى 20% من السعة العادية بداية من 27 يوليو.

وتبلغ طلبات عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا 9ر41 مليون متر مكعب في اليوم. ويمثل هذا تغيرا بسيطا عن المستويات المسجلة في الشهرين الماضيين، ويتم استقبال الشحنات عند نقطة عبور سودجا على الحدود، وفقا لبيانات من شبكة الطاقة الأوكرانية.

وتم خفض التدفقات منذ مايو عندما تم تعطيل نقطة حدودية أخرى.

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