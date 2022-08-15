تراجع أسعار النفط للجلسة الثانية وأرامكو مستعدة لزيادة الإنتاج

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الاثنين بعد أن قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أكبر مصدر في العالم، إن‭‭‭‭ ‬‬‬‬الشركة مستعدة لزيادة الإنتاج وذلك في الوقت الذي استؤنف فيه الإنتاج في العديد من المنصات البحرية الأمريكية في خليج المكسيك بعد انقطاع وجيز الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 97.88 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0034 بتوقيت جرينتش بعد انخفاض بنسبة 1.5 بالمئة يوم الجمعة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.87 دولارا للبرميل، منخفضا 22 سنتا أو 0.2 بالمئة بعد انخفاض بنسبة 2.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية للصحفيين يوم الأحد إن الشركة مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك.

وأضاف "نحن واثقون بقدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليونا في أي وقت تدعو فيه الحاجة إلى ذلك أو بدعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة إنتاجنا"..

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أدى ضرر لحق بأحد خطوط الأنابيب إلى تعطل الإنتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك.

وقال مسؤول في ميناء لويزيانا، إن المنتجين تحركوا لإعادة تنشيط بعض الإنتاج المتوقف بعد اكتمال الإصلاحات في وقت متأخر من يوم الجمعة.

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