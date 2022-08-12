الذهب يتجه لتسجيل رابع زيادة أسبوعية بفعل تراجع الدولار

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة واتجهت صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي في ظل ضعف عام للدولار الأمريكي واجهته ضغوط من زيادة العائد على سندات الخزانة، فضلا عن توقعات رفع الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0319 تماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1789.81 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزادت خلال الأسبوع بنحو واحد بالمئة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804.20 دولارات للأوقية.

والدولار بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي، مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.34 دولارا للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 955.16 دولارا للأوقية. ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2262.53 دولارا للأوقية.

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