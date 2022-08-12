رئيس كوريا الجنوبية يصدر عفواً عن نائب رئيس شركة سامسونج

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول عفوا عن نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات جاي واي. لي اليوم الجمعة، وقالت وزارة العدل إنهم في حاجة له للتغلب على "الأزمة الاقتصادية المحلية".

وقرار العفو رمزي إلى حد كبير، إذ أنهى لي بالفعل فترة الإفراج المشروط بعد أن قضى 18 شهرا في السجن بتهمة رشوة تتعلق بفترة عمله في مركز قيادي في أكبر شركة عالمية لصناعة الهواتف الذكية وشرائح الذاكرة.

لكن محللين قالوا إن هذا ينبغي أن يعني أن لي سيكون قادرا على القيام بأنشطة تجارية بقدر أكبر من الحرية، وربما يكون مؤشرا على بعض التنقلات الكبيرة في سامسونج.

وقال وزير العدل هان دونج هون في إفادة صحفية "مع الحاجة الملحة للتغلب على الأزمة الاقتصادية المحلية، اخترنا بعناية القادة الاقتصاديين الذين يقودون محرك النمو الوطني من خلال الاستثمار التكنولوجي النشط وخلق فرص العمل ليتم العفو عنهم".

وأصدر الرئيس عفوا أيضا عن شين دونج بين رئيس لوت جروب الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهم رشوة.

وقالت لوت جروب في بيان "نشكر الحكومة والشعب بصدق لقرارهما منح العفو، وسيواصل الرئيس شين دونج بين والعاملين في لوت المساهمة في تخطي الأزمة العالمية المعقدة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز