النفط يغلق مرتفعاً أكثر من دولارين

المصدر: رويترز

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أغلقت أسعار النفط على ارتفاع تجاوز الدولارين أمس الخميس بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام، إذ أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى تحول بعض المستهلكين إلى النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.20 دولار أو 2.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 99.60 دولار للبرميل. وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.41 دولار أو 2.6 في المئة إلى 94.34 دولار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الشهري عن النفط، الذي رفعت فيه توقعاتها للطلب في 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميا "ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان".

وعلى النقيض من ذلك، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022، مستشهدة بالتأثير الاقتصادي لللعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتضخم المرتفع وجهود احتواء جائحة كورونا.

وتتوقع أوبك أن يرتفع الطلب على النفط في 2022 بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، بانخفاض 260 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة. ومع ذلك، لا تزال تتوقع رقما إجماليا للطلب العالمي على النفط أعلى من وكالة الطاقة الدولية للعام 2022.

وأدى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي واستئناف تدفقات الخام في خط أنابيب يزود وسط أوروبا إلى الحد من مكاسب الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات بزيادة قدرها 73 ألف برميل.

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