أوكرانيا تستأنف ضخ النفط الروسي للمجر وسلوفاكيا عبر خط دروغبا

المصدر: رويترز

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قالت شركة نافتوجاس للنفط والغاز الأوكرانية أمس الخميس إن تدفقات النفط استؤنفت من روسيا إلى المجر وسلوفاكيا عبر القطاع الأوكراني من خط أنابيب النفط دروغبا بعد أيام من تعليقها لأسباب تتعلق بالمدفوعات.

قالت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب، جيه.إس.سي أوكرترانسنافتا، التابعة لشركة نافتوجاس إنها استأنفت العمليات حال استلام المدفوعات من شركة النفط المجرية إم.أو.إل مساء أول أمس الأربعاء.

وأوقفت أوكرانيا تدفقات النفط الروسية عبر دروغبا في الرابع من أغسطس بعد أن منعتها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من استلام رسوم الضخ من موسكو.

وتأثرت سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك بتعليق التدفقات عبر دروغبا يوم الثلاثاء لأن هذه الدول تعتمد بشدة على الخام الروسي وقدرتها محدودة على استيراد بديل عبر البحر.

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