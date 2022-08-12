معدل التضخم في الأرجنتين يتجاوز 70%

المصدر: د ب أ

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ارتفع معدل التضخم في الأرجنتين إلى أكثر من 70% بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الخطرة التي تمر بها البلاد.

وأعلنت هيئة الإحصاء في الأرجنتين أمس الخميس أن الأسعار ارتفعت بنسبة 71% في يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وأوضحت الهيئة أن معدل التضخم وصل على أساس شهري إلى 4ر7%.

وكانت الحكومة الأرجنتينية أعلنت مؤخرا تجميد الأسعار والرواتب لمدة شهرين من أجل وقف انهيار العملة المحلية بيزو.

يذكر أن معدل التضخم في الأرجنتين يعد واحدا من أعلى المعدلات في العالم.

ويطبع البنك المركزي أموالا جديدة بشكل دائم من أجل تمويل العجز في الميزانية؛ وتواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية من تضخم جهاز الدولة وضعف الإنتاجية في القطاع الصناعي وتعاظم السوق السوداء التي تحرم الدولة من الكثير من الإيرادات الضريبية.

وتتهاوى قيمة العملة المحلية الأرجنتينية أمام الدولار بشكل دائم كما أن الديون المتراكمة تتزايد بشكل مستمر.

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