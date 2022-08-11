النفط يتراجع متأثراً بمخاوف الطلب وزيادة الإمدادات

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، إذ يترقب المتعاملون ضخ المزيد من إمدادات الخام في السوق مقرونا بضعف الطلب.

وبحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 96.87 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 91.32 دولار للبرميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، مقارنة مع زيادة متوقعة حجمها 73 ألف برميل.

كما زادت إمدادات البنزين في الأسبوع الأخير إلى 9.1 مليون برميل يوميا على الرغم من بيانات تظهر انخفاض الطلب ستة بالمئة في الأسابيع الأربعة الماضية على أساس سنوي.

ومن المنتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات صادرات النفط الشهرية في وقت لاحق اليوم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز