انخفاض الذهب بعد دعوات إلى مزيد من زيادات الفائدة

المصدر: رويترز

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ارتدت أسعار الذهب عن مكاسبها وتحولت للهبوط أمس الأربعاء بعد تعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي ثبطت الآمال في تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في أعقاب بيانات أظهرت انحسارا في ضغوط التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.20 بالمئة إلى 1790.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش بعد أن كان قفز لأعلى مستوى منذ الخامس من يوليو تموز عقب نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1806.50 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط في مواجهة التضخم ومخاطر الركود والضبابية السياسية، فإن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس، بينما يحاول ترويض تضخم مرتفع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.28 بالمئة إلى 20.56 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 940.11 دولار وقفز البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2246.10 دولار.

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