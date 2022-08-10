العقود الآجلة الأمريكية للغاز تقفز 5% بفعل هبوط في الإنتاج

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي خمسة بالمئة اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط هبوط في الإنتاج وتوقعات بزيادة في الطلب.

وجاءت الزيادة في الأسعار على الرغم من توقعات بانحسار موجة حارة حتى منتصف أغسطس واستمرار إغلاق مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس الذي كان يستهلك ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل إغلاقه في الثامن من يونيو.

وأنهت عقود الغاز تسليم سبتمبر جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 36.9 سنت، أو 4.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 8.202 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أغسطس.

والعقود الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 121 بالمئة حتى الآن هذا العام، إذ إن أسعارا أعلى بكثير في أوروبا وآسيا تبقي الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية، خصوصا منذ انخفاض حجم الغاز المتدفق من روسيا إلى أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

ويجري تداول الغاز حول 62 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و45 دولارا في آسيا.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار النصف الأول من 2022. لكن أيا كان ارتفاع الأسعار العالمية للغاز فإنها لا يمكنها تصدير أي كميات إضافية من الغاز المسال لأن المصانع في البلاد تعمل بالفعل بطاقتها الكاملة.

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