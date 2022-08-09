إنتاجية العامل الأمريكي تسجل أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق

المصدر: رويترز

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قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء إن إنتاجية العامل في الولايات المتحدة هبطت بشدة في الربع الثاني وسجلت انخفاضا قياسيا على أساس سنوي.

وأضاف تقرير الوزارة أن الإنتاجية خارج القطاع الزراعي، التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، تراجعت 4.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني بعد هبوطها 7.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض الإنتاجية بمعدل 4.7 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو.

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