ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

المصدر: د ب أ

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أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات أمس الاثنين على ارتفاع، على خلفية تراجع قيمة الدولار والعائد على السندات الأمريكية.

وتجاوزت أسعار المعدن الأصفر الأداء الضعيف في مستهل التعاملات، مع تراجع المخاوف بشأن الركود الاقتصادي، بفضل بيانات الوظائف القوية التي نشرت يوم الجمعة الماضي، مما عزز التوقعات بمواصلة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي تشديد السياسة النقدية.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى أمس إلى 08ر106 نقطة قبل أن يتحسن قليلا إلى 30ر106 نقطة، ليظل أقل بنسبة 3ر0% تقريبا عن مستواه يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي. كما تراجع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية إلى 77ر2%.

وأنهى الذهب تعاملات أمس بارتفاع قدره 14 دولارا؛ أي بنسبة 8ر0% إلى 20ر1805 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 772ر0 دولار إلى 614ر20 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل. وارتفع سعر النحاس بمقدار 0345ر0 دولار إلى 5865ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد الأمريكي أضاف عددا من الوظائف الجديدة يفوق ضعف التوقعات خلال الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار الطلب القوي على العمالة، ويهدئ المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي، كما يشير إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سيواصل زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وقالت وزارة العمل إن عدد الوظائف في أمريكا ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 528 ألف وظيفة، وهي أكبر زيادة منذ خمسة أشهر، ويفوق تقديرات كل المحللين.

كان أصحاب العمل قد وفروا خلال الشهر السابق 398 ألف وظيفة جديدة. كما تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 5ر3% وهو أقل مستوى له منذ 5 عقود. كما تسارعت وتيرة نمو الأجور.

كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى نمو عدد الوظائف الجديدة بمقدار 250 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مع توقع استقرار معدل البطالة عند مستوى 6ر3%.

وقد ارتفع عدد الوظائف وتراجع معدل البطالة إلى مستوياتها في فبراير 2020، أي عند مستويات ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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