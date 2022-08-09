الموافقة على استئناف تسليم الطائرات طراز بوينغ 787 دريملاينر للعملاء

المصدر: د ب أ

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وافقت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية على قيام شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ، باستئناف تسليم الطائرات من طراز 787 دريملاينر للعملاء.

وقالت الإدارة في بيان نشر أمس الاثنين إن "بوينغ قامت بالتغييرات اللازمة لضمان تلبية الطائرات 787 دريملاينر لكل معايير الترخيص" بالتشغيل.

وأضاف البيان أن "إدارة الطيران الاتحادية ستفحص كل طائرة قبل منحها شهادة الصلاحية، والسماح بتسليمها. نتوقع استئناف تسليم طائرات الطراز خلال الأيام المقبلة".

كانت السلطات قد حظرت على بوينغ تسليم طائرات هذا الطراز ذي البدن العريض والمحركين منذ مايو 2021 بسبب ظهور مشكلات عديدة في تصنيعها.

وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية اعتزامها مواصلة الرقابة المشددة على نشاط شركة الطيران الموجود مقرها في مدينة شيكاغو.

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