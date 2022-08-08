استقرار الطلب على الغاز الروسي عبر أوكرانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الطلب على الغاز الطبيعي الروسي الذي يتم ضخه عبر أوكرانيا سيكون مستقرا خلال اليوم الاثنين.

ورجحت البيانات أن تظل التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي عند نحو 20% من سعة الخط.

وقدرت البيانات التي نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جهات التشغيل في أوكرانيا الطلبات المؤكدة لليوم الاثنين بنحو 8ر41 مليون متر مكعب، مقابل 3ر41 ليوم أمس الأحد.

وتجدر الإشارة إلى تراجع تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ مايو، بعد تعطيل نقطة من بين نقطتي ربط حدوديتين.

وتقدر قدرة الضخ عبر النقطتين بـ 6ر109 مليون متر مكعب في اليوم.

وفيما يتعلق بخط نورد ستريم، أظهرت بيانات التشغيل استقرار الضخ عند 4ر14 جيجاوات ساعة في كل ساعة صباح اليوم، وهو نفس مستوى الضخ ليوم أمس.

وكانت جازبروم خفضت الضخ عبر نورد ستريم إلى 40% من طاقته في يونيو، قبل أن تزيد التخفيضات إلى 20% من قدرته بداية من 27 يوليو.

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