انخفاض أسعار الذهب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع عوائد الدولار والخزانة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1771.74 دولارا للأوقية(الأونصة) في الساعة 0454 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1788.20 دولارا.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس. بي.آي لإدارة الأصول "بدأ الذهب بشكل هاديء في الوقت الذي ما زالت فيه السوق تستوعب الآثار المترتبة على تقرير الوظائف الأمريكي القوي وإلى أي مدى سيؤثر على مجلس الاحتياطي الاتحادي.

"أعتقد أن زيادة يوليو في الوظائف غير الزراعية ترفع احتمالات رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في سبتمبر والتي لا بد وأن تكون سلبية بالنسبة للذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 19.87 دولارا للأونصة وانخفض البلاتين 1.3 في المئة إلى 920.25 دولارا واستقر البلاديوم عند 2125.68 دولارا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز