الاجتماع السنوي للمساهمين في تسلا يوافق على تجزئة كل سهم إلى ثلاثة

المصدر: د ب أ

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وافق المساهمون في شركة تسلا على تجزئة سهم الشركة مصنعة السيارات الكهربائية للمرة الثانية خلال سنتين، مما يؤدي إلى تحويل كل سهم موجود إلى ثلاثة أسهم جديدة في إجراء يجعل الشركة في متناول صغار المستثمرين.

وأعلنت تسلا في البداية عن الخطة في مارس الماضي، قبل أن تقول في يونيو الماضي إنها تعتزم تقسيم كل سهم إلى ثلاثة أسهم. وصوت المساهمون، خلال الاجتماع العام السنوي للشركة في أوستن، بولاية تكساس يوم الخميس، بالموافقة على الإجراء. ولم يتضح على الفور موعد تنفيذ التجزئة.

وفي حين أن تقسيم الأسهم لا يغير القيمة السوقية للشركة، إلا أنها تخفض سعر السهم. وهذا يمكن أن يجعل الأسهم أكثر جذبا، خاصة بالنسبة لصغار المستثمرين.

ولا يزال هذا الإجراء شائعا لدى الشركات، مع قيام شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل "أمازون" وشركة "ألفابت"، الشركة الأم لغوغل، أيضا بتجزئة أسهمهم هذا العام.

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