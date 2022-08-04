انخفاض النفط لمستويات ما قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير، مع شعور المتعاملين بالقلق من احتمال حدوث ركود اقتصادي هذا العام قد يضعف الطلب على الطاقة بشدة.

فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.66 دولار أو 2.75 في المئة، لتبلغ عند التسوية 94.12 دولار للبرميل.

وتراجعت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.12 دولار أو 2.34 في المئة لتبلغ عند التسوية 88.54 دولار للبرميل.

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