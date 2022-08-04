تراجع أرباح "علي بابا جروب" بمقدار النصف خلال الربع الأول

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا جروب هولدنجز اليوم الخميس تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار النصف تقريبا عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وذلك على خلفية تراجع إيراداتها وانخفاض أسعار الأوراق المالية التي تمتلكها في البورصة.

وقال دانيال شانج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة علي بابا "خلال الربع الأول تكيفنا بنشاط مع التغييرات في بيئة الاقتصاد الكلي وواصلنا التركيز على استراتيجيتنا طويلة المدى من خلال مواصلة تعزيز قدرتنا على خلق قيمة للعملاء".

بلغت أرباح علي بابا خلال الربع الأول 74ر22 مليار يوان صيني (40ر3 مليار دولار) ، مقابل 14ر45 مليار يوان خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وبلغت أرباح السهم الواحد 51ر8 يوان، بما يعادل 27ر1 دولار مقابل 38ر16 يوان للسهم خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه، تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 56ر205 مليار يوان (69ر30 مليار دولار) مقابل 74ر205 مليار يوان خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بسبب تراجع الإيرادات لقطاع التجارة في الصين، مقابل نمو إيرادات قطاع خدمات الحوسبة السحابية.

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