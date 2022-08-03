انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو

المصدر: د ب أ

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي مع تدهور أداء قطاع التصنيع وحدوث تباطؤ جديد في نشاط قطاع الخدمات.

من ناحية أخرى، تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي على نحو غير متوقع، بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي نتيجة ارتفاع معدل التضخم، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة إس أند بي جلوبال أن المؤشر المجمع لمديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو تراجع خلال يوليو الماضي إلى 9ر49 نقطة مقابل 52 نقطة خلال يونيو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وأظهر التقرير أن معدل التضخم المرتفع في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الطلب. ورغم التراجع الطفيف لمعدل التضخم، فإن معدلات الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات كانت أكبر من أي مرة في دورات ارتفاع معدل التضخم السابقة.

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