انخفاض أسعار النفط وسط ترقب لاجتماع "أوبك بلس"

المصدر: د ب أ

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انخفضت أسعار النفط 1% اليوم الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع تحالف "أوبك بلس".

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول/أكتوبر بأكثر من 1% إلى 52ر99 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسوية سبتمبر بنسبة 9ر0% إلى 61ر93 دولار.

ومن المقرر أن تعقد دول تحالف "أوبك بلس" اجتماعا في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن تبقي الدول الأعضاء على خططها لمستويات الإنتاج دون تغيير.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 2ر2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو، مقابل توقعات بتراجع بنحو 600 ألف برميل.

وينتظر المتعاملون بيانات المخزونات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لتحديد التوجهات للفترة التالية.

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