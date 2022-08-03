"تريلبورغ" تشتري "مينيسوتا رابر أند بلاستيكس" مقابل 950 مليون دولار

المصدر: د ب أ

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وافقت شركة تريلبورغ السويدية على شراء شركة صناعة المطاط مينيسوتا رابر أند بلاستيكس مقابل 950 مليون دولار بهدف التوسع في قطاع المعدات الطبية وأنظمة معالجة إدارة شبكات المياه في أمريكا الشمالية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء أن الشركة السويدية تشتري الشركة الأمريكية، التي تنتج مكونات البوليمر واللدائن الحرارية، نقدا من إحدى الوحدات الاستثمارية التابعة لشركة الاستثمار المالي الأمريكية كيه.كيه.آر.

ونقلت بلومبرغ عن بيتر نيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة تريلبورغ، إن "الشركة مناسبة تماما لنشاطنا، ومن المتوقع أن تحقق الصفقة وفرا كبيرا في النفقات وزيادة في كفاءة الإنتاج".

وأضاف أن الصفقة ستؤدي إلى تراجع هامش أرباح قطاع سيلينج سوليوشنز في شركة تريلبورغ، على أن يتعافى من تأثيرات الصفقة خلال عامين.

وتراجع سعر سهم الشركة السويدية أمس بنسبة 2ر5% بعد الإعلان المفاجئ عن الصفقة، بالإضافة إلى الشك في مدى المكاسب التي ستحققها الشركة منها.

ومن المتوقع اتمام الصفقة بنهاية العام الحالي.

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